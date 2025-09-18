Zelenski objavio koliko košta godina rata; Gerasimov: Ruska vojska napreduje u Kupjansku

RTS pre 25 minuta
Zelenski objavio koliko košta godina rata; Gerasimov: Ruska vojska napreduje u Kupjansku

Rat u Ukrajini – 1.303. dan. Predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je cena rata tokom jedne godine 120 milijardi dolara, a da će, ako se nastavi i sledeće godine, Ukrajini nedostajati 60 milijardi. Ruska grupa trupa "Zapad" napreduje u gradu Kupjansku u Harkovskoj oblasti, potvrdio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Valerij Gerasimov.

Napad na Kijevsku oblast, požar u skladištima i privatnoj kući U Kijevskoj oblasti Ukrajine izbio je požar u skladištima i privatnoj kući kao rezultat napada ruskog drona, saopštile su ukrajinske vlasti. "Kao rezultat neprijateljskog napada u Borispilskom okrugu, skladišta su se zapalila. Službe za vanredne situacije su na licu mesta. Preduzimaju se sve neophodne mere", navodi se u objavi Kijevske vojne administrativne oblasti. U Kijevskoj oblasti vatrogasci su
