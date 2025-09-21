"Želeo da napadne Ameriku" Ovo je ubijeni terorista ISIS-a, planirao je niz akcija i po Evropi (foto)

Američka vojska je saopštila da je sprovela raciju u Siriji u kojoj je ubijen viši militant Islamske države.

Iračka antiteroristička služba ranije je saopštila da je visokopozicionirani vođa Islamske državeubijen u bezbednosnoj operaciji sprovedenoj u koordinaciji sa međunarodnom koalicijom predvođenom SAD. U saopštenju američke vojske navodi se da je ubijen Omar Abdul Kader, koji je "želeo da napadne SAD". Nije precizirano da li je u napadu bilo civilnih žrtava. Militant, poznat i kao Abdul Rahman al-Halabi, bio je šef za spoljne operacije i bezbednost grupe, navela je