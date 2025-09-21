Ministar odbrane Estonije: Ako bude potrebno - NATO spreman da upotrebi silu

Ministar odbrane Estonije Hano Pevkur izjavio je da je odgovor Estonije i NATO-a na rusku provokaciju u petak pokazao da protivvazdušna odbrana NATO-a da postoji spremnost, ako je potrebno, da se upotrebi sila.

"U petak smo videli da NATO funkcioniše veoma efikasno i efektivno, čak do te mere da ako bismo zaista bili primorani da upotrebimo krajnje sredstvo, a to je sila, onda je postojala spremnost i za to. Sposobni smo da branimo estonski vazdušni prostor zajedno sa našim saveznicima", rekao je Pevkur za estonski javni servis ERR. On je ocenio da je cilj ruskih provokacija da natera Zapad da se "bavi sobom dok se Rusija bavi Ukrajinom". "I kada počnemo da razgovaramo o