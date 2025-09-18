Fantastična Angelina Topić - prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu!

TOKIO - Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Tokiju preskočivši 1,92 metra u kvalifikacijama. Finale je na programu 21. septembra od 12.30.

Angelina Topić je prva atletičarka Srbije koja je izborila plasman u finale Svetskog prvenstva u Japanu. Topić: Zadovoljna sam kako sam skakala, najvažnije da se ne troši previše energije Zadovoljna sam kako sam skakala danas, najvažnije je bilo da sve ide glatko i da se ne troši previše energije u kvalifikacijama, izjavila je Angelina posle plasmana u finale. "U finalu će sigurno biti mnogo teže, ali jedva čekam da stanem na zaletište i dam sve od sebe", dodala je