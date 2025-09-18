Fantastična Angelina Topić - prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu!

RTV pre 3 sata  |  RTS
Fantastična Angelina Topić - prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu!

TOKIO - Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Tokiju preskočivši 1,92 metra u kvalifikacijama. Finale je na programu 21. septembra od 12.30.

Angelina Topić je prva atletičarka Srbije koja je izborila plasman u finale Svetskog prvenstva u Japanu. Topić: Zadovoljna sam kako sam skakala, najvažnije da se ne troši previše energije Zadovoljna sam kako sam skakala danas, najvažnije je bilo da sve ide glatko i da se ne troši previše energije u kvalifikacijama, izjavila je Angelina posle plasmana u finale. "U finalu će sigurno biti mnogo teže, ali jedva čekam da stanem na zaletište i dam sve od sebe", dodala je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu, poznato i kada

Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu, poznato i kada

Radio 021 pre 2 sata
Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Vesti online pre 2 sata
Prvo finale za Srbiju na SP u Tokiju!

Prvo finale za Srbiju na SP u Tokiju!

B92 pre 2 sata
Dragutin Topić se javio posle ulaska Angeline u finale SP, ovako izgleda prava ljubav oca ka ćerki...

Dragutin Topić se javio posle ulaska Angeline u finale SP, ovako izgleda prava ljubav oca ka ćerki...

Telegraf pre 2 sata
Poznato kada Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu

Poznato kada Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu

Nova pre 4 sati
Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Sport klub pre 5 sati
Topić: Zadovoljna sam kako sam skakala, jedva čekam finale

Topić: Zadovoljna sam kako sam skakala, jedva čekam finale

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoEvropsko prvenstvoHolandijaKinaJapanTokioTokijoAngelina Topić

Sport, najnovije vesti »

Zvezda bez srpskog dvojca otputovala na Krit

Zvezda bez srpskog dvojca otputovala na Krit

Danas pre 30 minuta
Obradović posle poraza od Panatinaikosa: „Važno je da razumemo šta smo u našoj igri radili dobro, a šta ne“

Obradović posle poraza od Panatinaikosa: „Važno je da razumemo šta smo u našoj igri radili dobro, a šta ne“

Danas pre 1 sat
‘Gospodin posebni’ se vratio kući i kaže da je sada manji egocentrik: Murinjo vodi Benfiku

‘Gospodin posebni’ se vratio kući i kaže da je sada manji egocentrik: Murinjo vodi Benfiku

Danas pre 44 minuta
Kad i gde možete gledati meč osmine finala SP-a Srbija -Iran?

Kad i gde možete gledati meč osmine finala SP-a Srbija -Iran?

Danas pre 1 sat
Murinjo preuzeo Benfiku

Murinjo preuzeo Benfiku

Danas pre 3 sata