Prvo finale za Srbiju na SP u Tokiju!

B92 pre 51 minuta
Prvo finale za Srbiju na SP u Tokiju!

Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale na Svetskom prvenstvu u Tokiju u disciplini skok uvis.

Angelina Topić je skakala u grupi A, a krenula je od prve prepreke, odnosno 1,83 metra. Preskočila je i to, ali i naredne dve prepreke od 1,88 odnosno 1,92, iz prve. Plasman u finale trebalo je da obezbede takmičarke koje prebace visinu 1,97 metara ili prvih 12 po rezultatu, ali samo njih 11 je uspelo da preskoči treću lestvicu. Time se Angelina automatski kvalifikovala za finale, koje je na programu 21. septembra, u nedelju, u 12.05 po srpskom vremenu. Pored
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu, poznato i kada

Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu, poznato i kada

Radio 021 pre 32 minuta
Fantastična Angelina Topić - prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu!

Fantastična Angelina Topić - prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu!

RTV pre 1 sat
Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Vesti online pre 1 sat
Dragutin Topić se javio posle ulaska Angeline u finale SP, ovako izgleda prava ljubav oca ka ćerki...

Dragutin Topić se javio posle ulaska Angeline u finale SP, ovako izgleda prava ljubav oca ka ćerki...

Telegraf pre 46 minuta
Poznato kada Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu

Poznato kada Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu

Nova pre 2 sata
Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Sport klub pre 3 sata
Topić: Zadovoljna sam kako sam skakala, jedva čekam finale

Topić: Zadovoljna sam kako sam skakala, jedva čekam finale

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoTokioTokijoAngelina Topić

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete gledati meč osmine finala SP-a Srbija -Iran?

Kad i gde možete gledati meč osmine finala SP-a Srbija -Iran?

Danas pre 22 minuta
Erik Kantona: „Vreme je da FIFA i UEFA suspenduju Izrael“

Erik Kantona: „Vreme je da FIFA i UEFA suspenduju Izrael“

Danas pre 57 minuta
Murinjo preuzeo Benfiku

Murinjo preuzeo Benfiku

Danas pre 1 sat
Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu, poznato i kada

Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu, poznato i kada

Radio 021 pre 32 minuta
Treći gol za Briž, Kopenhagen čuva prednost

Treći gol za Briž, Kopenhagen čuva prednost

RTS pre 2 minuta