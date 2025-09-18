Prvo finale za Srbiju na SP u Tokiju!

Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale na Svetskom prvenstvu u Tokiju u disciplini skok uvis.

Angelina Topić je skakala u grupi A, a krenula je od prve prepreke, odnosno 1,83 metra. Preskočila je i to, ali i naredne dve prepreke od 1,88 odnosno 1,92, iz prve. Plasman u finale trebalo je da obezbede takmičarke koje prebace visinu 1,97 metara ili prvih 12 po rezultatu, ali samo njih 11 je uspelo da preskoči treću lestvicu. Time se Angelina automatski kvalifikovala za finale, koje je na programu 21. septembra, u nedelju, u 12.05 po srpskom vremenu. Pored