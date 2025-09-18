Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Srpska šampionka u skoku uvis Angelina Topić u petak će nastupiti u finalu Svetskog prvenstva, koje se održava u Tokiju.

Ova 20-godišnja Beograđanka preskočila je 192 centimetra iz prvog pokušaja, što je bilo dovoljno za prolazak kvalifikacija, iako je norma bila prilično visokih 197 centimetara. Zvanični raspored Svetskog prvenstva pokazuje da finale u disciplini skok uvis počinje u nedelju od 12.05 po srpskom vremenu. Najbolji rezultat u 2025. godini (204 cm) ima je Australijanka Nikola Olislagers, dok je Jaroslava Mahučih sa 202 cm druga najuspešnija u tekućoj godini. Podsećamo,