Televizija ABC povlači emisiju, zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
VAŠINGTON - Televizija ABC (Ej-Bi-Si), u vlasništvu kompanije "Volt Dizni", saopštila je da će na neodređeno vreme prestati da emituje emisiju "Džimi Kimel uživo", nakon što su komentari koje je voditelj programa koji se emituje u kasnim noćnim satima izneo o ubistvu američkog patriote Čarlija Kirka naišli na oštru kritiku šefa Federalne komisije za komunikacije.

Ranije je medijska kompanija "Nekstar medija grup ink" saopštila da će prestati sa emitovanjem te emisije na svojih 32 ABC filijala, navodeći kao razlog komentare koje je dao Kimel, prenosi danas Rojters. "Komentari gospodina Kimela o smrti gospodina Kirka su uvredljivi i neosetljivi u kritičnom trenutku našeg nacionalnog političkog diskursa", rekao je predstavnik Nekstara Endru Alford. Predsednik Federalne komisije za komunikacije, Brendan Kar pozvao je prethodno
