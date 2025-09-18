U Francuskoj najavljeno 250 skupova širom zemlje, očekuje se 800.000 ljudi

PARIZ - U Francuskoj je najavljeno 250 skupova širom zemlje povodom Dana društvene mobilizacije danas , 18. septembra, a procene ukazuju na mogućnost da broj demonstranata dostigne i 800.000.

Očekuje se masovni dolazak prosvetnih radnika, studenata, transportnih radnika, taksista i zaposlenih u industriji, dok će se skoro 80.000 policajaca biti raspoređeno kako bi obezbedili javni red i sprečili nerede. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo poslao je telegram prefektima širom Francuske u kojem je izneo smernice i ciljeve za obezbeđivanje javnog reda tokom predstojećih protesta. Retajo je posebno upozorio na potencijalne pretnje od