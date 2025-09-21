Više od 100 mrtvih u Gazi: Među mrtvima civili koji su bežali od ofanzive: Izrael bombardovao škole, šatore i kamion koji je evakuisao ljude

Blic pre 1 sat
Više od 100 mrtvih u Gazi: Među mrtvima civili koji su bežali od ofanzive: Izrael bombardovao škole, šatore i kamion koji je…

Najmanje 30 ljudi poginulo je danas u vazdušnim napadima izraelskih snaga na Gazu, prenela je Al Džazira, pozivajući se na izvore sa lica mesta.

Od 30 stradalih, njih 28 izgubilo je život u gradu Gazi. Palestinska novinska agencija Wafa saopštila je da je izraelska vojska uhapsila četiri Palestinca u vitlejemskoj oblasti na okupiranoj Zapadnoj obali. Kako se navodi, četiri muškarca privedena su nakon što su izraelski vojnici upali u njihove domove. U odvojenom izveštaju, Wafa je navela da su izraelski doseljenici ukrali šator i poljoprivrednu opremu u blizini Al-Sakuta u severnoj dolini Jordana. Izraelska
IzraelPalestinaGaza

