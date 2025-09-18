Kujundžić: Išli smo na sve ili ništa! Perić: Hvala svim navijačima (video)

Sportski žurnal pre 13 minuta
Kujundžić: Išli smo na sve ili ništa! Perić: Hvala svim navijačima (video)

Odbojkaši Srbije pobedili Brazil i izborili plasman u osminu finala SP

Miran Kujundžić izjavio je danas u Manili da je tim odigrao dobar meč protiv Brazila na Svetskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala SP, pošto su u Pasaj Sitiju savladali Brazil 3:0 (25:22, 25:20, 25:22), u meču poslednjeg, trećeg kola H grupe. Kujundžić je rekao da je pun utisaka posle trijumfa protiv Brazila. - Posle prvog dana i poraza od Češke nije izgledalo da možemo ovako da se vratimo. Znali smo da imamo to u našim nogama i rukama,
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Selektor Srbije ponosan posle pobede nad Brazilom: Verovao sam da će poginuti na terenu

Selektor Srbije ponosan posle pobede nad Brazilom: Verovao sam da će poginuti na terenu

Danas pre 13 minuta
Odbojkaši Srbije pobedili Brazil za plasman u osminu finala SP

Odbojkaši Srbije pobedili Brazil za plasman u osminu finala SP

Novi magazin pre 2 minuta
Krecu ponosan na igrače: "Poginuli su na terenu, nije lako kad ti dišu za vratom"

Krecu ponosan na igrače: "Poginuli su na terenu, nije lako kad ti dišu za vratom"

Sportske.net pre 8 minuta
Povratak otpisanih: "Mnogi nisu verovali u nas, ali mi smo znali!" VIDEO

Povratak otpisanih: "Mnogi nisu verovali u nas, ali mi smo znali!" VIDEO

B92 pre 18 minuta
Srbija „nokautirala“ Brazil za osminu finala

Srbija „nokautirala“ Brazil za osminu finala

Vesti online pre 48 minuta
Krecu: Patili smo u tišini (video)

Krecu: Patili smo u tišini (video)

Sportski žurnal pre 33 minuta
Krecu: Brazilci nam disali za vratom, poginuli smo na terenu

Krecu: Brazilci nam disali za vratom, poginuli smo na terenu

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoBrazilČeška

Sport, najnovije vesti »

Humanitarni turnir u basketu 3x3 "Ball4All"

Humanitarni turnir u basketu 3x3 "Ball4All"

Plus online pre 23 minuta
Selektor Srbije ponosan posle pobede nad Brazilom: Verovao sam da će poginuti na terenu

Selektor Srbije ponosan posle pobede nad Brazilom: Verovao sam da će poginuti na terenu

Danas pre 13 minuta
Novi preokret oko Vlahovića?!

Novi preokret oko Vlahovića?!

Sportske.net pre 28 minuta
Hoće li Meloun preuzeti Srbiju? Posle ovog poteza bivšeg Jokićevog trenera sve je jasno!

Hoće li Meloun preuzeti Srbiju? Posle ovog poteza bivšeg Jokićevog trenera sve je jasno!

Hot sport pre 13 minuta
Kreće „hajka“ na Jokića

Kreće „hajka“ na Jokića

Vesti online pre 28 minuta