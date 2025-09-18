Kujundžić: Išli smo na sve ili ništa! Perić: Hvala svim navijačima (video)

Odbojkaši Srbije pobedili Brazil i izborili plasman u osminu finala SP

Miran Kujundžić izjavio je danas u Manili da je tim odigrao dobar meč protiv Brazila na Svetskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala SP, pošto su u Pasaj Sitiju savladali Brazil 3:0 (25:22, 25:20, 25:22), u meču poslednjeg, trećeg kola H grupe. Kujundžić je rekao da je pun utisaka posle trijumfa protiv Brazila. - Posle prvog dana i poraza od Češke nije izgledalo da možemo ovako da se vratimo. Znali smo da imamo to u našim nogama i rukama,