Orlići bolji od Francuske na SP u Kini

Sportski žurnal pre 4 minuta
Orlići bolji od Francuske na SP u Kini

Prethodno je muška selekcija Srbije poražena od Češke

Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 za igrače do 23 godine pobedila je danas selekciju Francuske 21:9 u meču drugog kola grupe B na Svetskom prvenstvu (U23) u kineskom Šonganu. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Vuk Vukićević sa osam poena. Basketaši Srbije su ranije danas u prvom kolu posle produžetka poraženi od Češke rezultatom 18:16. Basketaši Srbije će 20. septembra od 5.15 časova igrati protiv Egipta, a zatim u poslednjem kolu od 9.50 sati sa Novim
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Tunis pobedio Egipat za osminu finala SP

Tunis pobedio Egipat za osminu finala SP

Sportski žurnal pre 49 minuta
VIDEO Bizarna situacija na meču Srbije i Brazila: „Orlovi“ izbacili igrača sa terena usred poena, neviđena scena

VIDEO Bizarna situacija na meču Srbije i Brazila: „Orlovi“ izbacili igrača sa terena usred poena, neviđena scena

Nova pre 1 sat
Selektor Srbije ponosan posle pobede nad Brazilom: Verovao sam da će poginuti na terenu

Selektor Srbije ponosan posle pobede nad Brazilom: Verovao sam da će poginuti na terenu

Danas pre 3 sata
Krecu: Patili smo u tišini (video)

Krecu: Patili smo u tišini (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
„Patili smo u tišini, a onda“: Selektor Krecu otkrio kako su odbojkaši preokrenuli sve na Svetskom prvenstvu

„Patili smo u tišini, a onda“: Selektor Krecu otkrio kako su odbojkaši preokrenuli sve na Svetskom prvenstvu

Nova pre 2 sata
Ništa drugo nije ni očekivano! Srbija napravila senzaciju za pamćenje na Svetskom prvenstvu, evo šta je naš selektor rekao…

Ništa drugo nije ni očekivano! Srbija napravila senzaciju za pamćenje na Svetskom prvenstvu, evo šta je naš selektor rekao posle utakmice

Kurir pre 2 sata
Odbojkaši Srbije pobedili Brazil za plasman u osminu finala SP

Odbojkaši Srbije pobedili Brazil za plasman u osminu finala SP

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoEgipatKinaČeškaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Angelina na korak od finala! Srpkinja se ne zaustavlja, sve preskače kao od šale!

Angelina na korak od finala! Srpkinja se ne zaustavlja, sve preskače kao od šale!

Kurir pre 4 minuta
Partizan krenuo žestoko, pa stao, videle se mane tima, ali i ofanzivne prednosti

Partizan krenuo žestoko, pa stao, videle se mane tima, ali i ofanzivne prednosti

Sportske.net pre 4 minuta
Italijani saznaju: Evo gde Vlahović želi da igra, traži ogroman novac!

Italijani saznaju: Evo gde Vlahović želi da igra, traži ogroman novac!

Hot sport pre 19 minuta
Mesi dogovorio produženje ugovora sa Interom iz Majamija

Mesi dogovorio produženje ugovora sa Interom iz Majamija

RTS pre 9 minuta
Partizan vodio 30 minuta pa potpuno pao: Panatinaikos bolji u Melburnu!

Partizan vodio 30 minuta pa potpuno pao: Panatinaikos bolji u Melburnu!

Hot sport pre 9 minuta