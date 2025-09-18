Orlići bolji od Francuske na SP u Kini

Prethodno je muška selekcija Srbije poražena od Češke

Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 za igrače do 23 godine pobedila je danas selekciju Francuske 21:9 u meču drugog kola grupe B na Svetskom prvenstvu (U23) u kineskom Šonganu. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Vuk Vukićević sa osam poena. Basketaši Srbije su ranije danas u prvom kolu posle produžetka poraženi od Češke rezultatom 18:16. Basketaši Srbije će 20. septembra od 5.15 časova igrati protiv Egipta, a zatim u poslednjem kolu od 9.50 sati sa Novim