U Beogradu održana generalna proba vojne parade „Snaga jedinstva“ /video, foto/

U Beogradu je održana generalna proba vojne parade „Snaga jedinstva“, koja će se održati u subotu. Generalnoj probi prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Gašić je izrazio zahvalnost svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji već mesecima učestvuju u pripremama velike vojne parade povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. „Ponosan sam na svakog pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su u prethodnom periodu dali svoj maksimum i pokazali da su dostojni obeležja koje nose. Koliko je naša vojska poslednjih godina napredovala, građani će moći da vide u