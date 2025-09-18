Dečak (16) pokušao da ubije nožem godinu dana mlađeg dečaka: Užas u Italiji

Jedan petnaestogodišnjak uhapšen je u blizini italijanskog grada Bolonja nakon što je pokušao da u parku nožem ubije godinu dana mlađeg dečaka, prenose danas italijanski mediji.

Prema preliminarnim podacima iz istrage, maloletni napadač je prišao grupi dece koja su se igrala u parku u mestu Kastel San Pjetro Terme, i bez očiglednog povoda zadao 14-godišnjem dečaku tri uboda nožem u grudi i stomak, prenela je agencija Ansa. Na licu mesta intervenisala je ekipa hitne pomoći koja je prevezla ranjenog dečaka u bolnicu Mađore. Lekari nisu želeli da daju prognoze u vezi stanja povređenog dečaka, ali su naveli da on nije životno ugrožen.