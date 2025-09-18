Dečak (16) pokušao da ubije nožem godinu dana mlađeg dečaka: Užas u Italiji

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dečak (16) pokušao da ubije nožem godinu dana mlađeg dečaka: Užas u Italiji

Jedan petnaestogodišnjak uhapšen je u blizini italijanskog grada Bolonja nakon što je pokušao da u parku nožem ubije godinu dana mlađeg dečaka, prenose danas italijanski mediji.

Prema preliminarnim podacima iz istrage, maloletni napadač je prišao grupi dece koja su se igrala u parku u mestu Kastel San Pjetro Terme, i bez očiglednog povoda zadao 14-godišnjem dečaku tri uboda nožem u grudi i stomak, prenela je agencija Ansa. Na licu mesta intervenisala je ekipa hitne pomoći koja je prevezla ranjenog dečaka u bolnicu Mađore. Lekari nisu želeli da daju prognoze u vezi stanja povređenog dečaka, ali su naveli da on nije životno ugrožen.
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Evroliga predaleko za Zvezdu, traži se pobeda u Veneciji!

Evroliga predaleko za Zvezdu, traži se pobeda u Veneciji!

Sportske.net pre 4 sati
Crvena zvezda miljama daleko od Evrolige pred 40 minuta odluke

Crvena zvezda miljama daleko od Evrolige pred 40 minuta odluke

Danas pre 8 sati
Ukrajina u polufinalu Bili Džin King kupa

Ukrajina u polufinalu Bili Džin King kupa

Danas pre 9 sati
Hrvatska sprema ratnu mornaricu vrednu više milijardi dolara: U toku su pregovori, čeka se dalji ishod

Hrvatska sprema ratnu mornaricu vrednu više milijardi dolara: U toku su pregovori, čeka se dalji ishod

Mondo pre 1 dan
Superkup Italije u decembru u Rijadu

Superkup Italije u decembru u Rijadu

Sportski žurnal pre 1 dan
Superkup Italije u decembru u Rijadu

Superkup Italije u decembru u Rijadu

B92 pre 1 dan
Hrvatska kupuje dva dosad najveća broda s torpedima i raketama? Sad žele posao vredan 1,6 milijarde evra

Hrvatska kupuje dva dosad najveća broda s torpedima i raketama? Sad žele posao vredan 1,6 milijarde evra

Telegraf pre 5 sati

Ključne reči

BolonjaItalija

Najnovije vesti »

Upravo na Blic TV stari prijatelji, al' žestoke proizivke! Saša Matić održao lekciju Cecinom kandidatu, ona mu oštro poručila…

Upravo na Blic TV stari prijatelji, al' žestoke proizivke! Saša Matić održao lekciju Cecinom kandidatu, ona mu oštro poručila: Tebi hvala, ali na decu ne dam iako i ja grešim i zamuckujem!

Blic pre 21 minuta
Toplo po ceni iz 2013. Godine: Uoči nove grejne sezone u Loznici sve po starom

Toplo po ceni iz 2013. Godine: Uoči nove grejne sezone u Loznici sve po starom

Kurir pre 16 minuta
Dečak (16) pokušao da ubije nožem godinu dana mlađeg dečaka: Užas u Italiji

Dečak (16) pokušao da ubije nožem godinu dana mlađeg dečaka: Užas u Italiji

Telegraf pre 16 minuta
U Francuskoj najavljeno 250 skupova širom zemlje, očekuje se 800.000 ljudi

U Francuskoj najavljeno 250 skupova širom zemlje, očekuje se 800.000 ljudi

RTV pre 1 sat
Najmlađi Švajcarci priredili praznik kreativnosti i druženja: Šetnja kostimiranih mališana obeležila Dan porodice

Najmlađi Švajcarci priredili praznik kreativnosti i druženja: Šetnja kostimiranih mališana obeležila Dan porodice

Kurir pre 36 minuta