In memoriam: Branislav Stošić Gulja (1952 – 2025)

Branislav Stošić, poznatiji kao Bane Gulja, jedna od legendi vranjske košarke iz zlatnih vremena KK Jug, preminuo je u u 73. godini u Vranju, posle kraće bolesti.

Radnu karijeru započeo je u lokalnom JKP Komrad, kao šef mehanizacije, a potom je nastavio u Vodovodu. Oprobao se i u privatnom biznisu - prvi je u Vranju otvorio kiosk poznat kao Bela trafika. Najveći trag ostavio je u vranjskoj košarci – prvo kao igrač, a kasnije i kao trener kluba KK Jug. Za ovaj poznat vranjski košarkaški klub i vranjsku košarku bio je više od trenera i igrača - bio je jedan od stubova i simbol ljubavi prema ovoj plemenitoj igri. Iza sebe je