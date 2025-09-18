In memoriam: Branislav Stošić Gulja (1952 – 2025)

Vranje news pre 26 minuta  |  Vranjenews
In memoriam: Branislav Stošić Gulja (1952 – 2025)

Branislav Stošić, poznatiji kao Bane Gulja, jedna od legendi vranjske košarke iz zlatnih vremena KK Jug, preminuo je u u 73. godini u Vranju, posle kraće bolesti.

Radnu karijeru započeo je u lokalnom JKP Komrad, kao šef mehanizacije, a potom je nastavio u Vodovodu. Oprobao se i u privatnom biznisu - prvi je u Vranju otvorio kiosk poznat kao Bela trafika. Najveći trag ostavio je u vranjskoj košarci – prvo kao igrač, a kasnije i kao trener kluba KK Jug. Za ovaj poznat vranjski košarkaški klub i vranjsku košarku bio je više od trenera i igrača - bio je jedan od stubova i simbol ljubavi prema ovoj plemenitoj igri. Iza sebe je
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

In memoriam: Branislav Stošić – Gulja (1952 – 2025)

In memoriam: Branislav Stošić – Gulja (1952 – 2025)

Vranje news pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaVranje

Društvo, najnovije vesti »

„Žrtve autokratskog režima nisu same“: Protest podrške studentu Bogdanu Jovičeviću i u Nišu

„Žrtve autokratskog režima nisu same“: Protest podrške studentu Bogdanu Jovičeviću i u Nišu

Danas pre 27 minuta
Više od običnih paketa računa

Više od običnih paketa računa

Nova pre 51 minuta
Zašto se otvoreno preti smrću studentu Pavlu Cicvariću

Zašto se otvoreno preti smrću studentu Pavlu Cicvariću

Vreme pre 31 minuta
In memoriam: Branislav Stošić Gulja (1952 – 2025)

In memoriam: Branislav Stošić Gulja (1952 – 2025)

Vranje news pre 26 minuta
In memoriam: Branislav Stošić – Gulja (1952 – 2025)

In memoriam: Branislav Stošić – Gulja (1952 – 2025)

Vranje news pre 31 minuta