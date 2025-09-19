Na današnji dan, 19. septembar

Danas je petak, 19. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1356 - Engleska vojska pod vodjstvom Crnog Princa (The Black Prince), sina kralja Edvarda III (Edward), u bici kod Poatjea porazila je vojsku francuskog kralja Žana II (Jean), čime je okončana prva faza Stogodišnjeg rata. Istog dana 1370. Crni Princ je zauzeo i opustošio Limož. 1551 - Rodjen je francuski kralj Anri III (Henri), poslednji vladar iz dinastije Valoa (Valois). Tokom njegove vladavine od 1574. zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i hugenota
