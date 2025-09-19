Na današnji dan: Miki Maus prvi put na filmu, održan prvi izbor za mis, rođen Vilijam Golding

Radio 021 pre 50 minuta  |  Beta
Na današnji dan: Miki Maus prvi put na filmu, održan prvi izbor za mis, rođen Vilijam Golding

Pregled najbitnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 19. septembar.

1356 - Engleska vojska pod vođstvom Crnog Princa, sina kralja Edvarda III, u bici kod Poatjea porazila je vojsku francuskog kralja Žana II, čime je okončana prva faza Stogodišnjeg rata. Istog dana 1370. Crni Princ je zauzeo i opustošio Limož. 1551 - Rođen je francuski kralj Anri III, poslednji vladar iz dinastije Valoa. Tokom njegove vladavine od 1574. zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i hugenota (francuskih protestanata). 1802 - Rođen je mađarski
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 19. septembar

Na današnji dan, 19. septembar

N1 Info pre 1 sat
Vremeplov: Rođen pisac i političar Jovan Hadžić

Vremeplov: Rođen pisac i političar Jovan Hadžić

RTV pre 7 sati
Na današnji dan, 19. septembar

Na današnji dan, 19. septembar

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EngleskaMiki MausIzboriprinc

Društvo, najnovije vesti »

Velika razlika jutarnjih i dnevnih temperatura: Kakvo nas vreme očekuje u narednim danima

Velika razlika jutarnjih i dnevnih temperatura: Kakvo nas vreme očekuje u narednim danima

N1 Info pre 30 minuta
Srbija i Albanija prednjače na Zapadnom Balkanu u definisanju zakonskog okvira za razvoj projekata obnovljivih izvora enregije

Srbija i Albanija prednjače na Zapadnom Balkanu u definisanju zakonskog okvira za razvoj projekata obnovljivih izvora enregije

RTV pre 25 minuta
I, to je istina – sledeći korak je da nas ubijaju

I, to je istina – sledeći korak je da nas ubijaju

Danas pre 45 minuta
Durbe: Najmanji grad i rodno mesto letonskog Vuka Stefanovića Karadžića

Durbe: Najmanji grad i rodno mesto letonskog Vuka Stefanovića Karadžića

BBC News pre 30 minuta
Raste broj obolelih od karcinoma bubrega: Kako na vreme prepoznati najsmrtonosniji urološki malignitet

Raste broj obolelih od karcinoma bubrega: Kako na vreme prepoznati najsmrtonosniji urološki malignitet

Euronews pre 35 minuta