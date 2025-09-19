Ruske avione presreo NATO, Estonija osudila 'drski' upad u vazdušni prostor

BBC News pre 1 sat | Jaroslav Lukiv -

Ruski ratni avioni narušili su estonski vazdušni prostor, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Talinu, osuđujući upad kao „drzak“.

Avione je presreo NATO, potvrđeno je iz ovog vojnog saveza.

„Ovo je još jedan primer nepromišljenog ruskog ponašanja i sposobnosti NATO da odmah reaguje, izjavila je Alison Hart, portparolka alijanse.

Tri ruska borbena aviona MiG-31 „ušla su u estonski vazdušni prostor bez dozvole i ostala tamo ukupno 12 minuta“ 19. septembra iznad Finskog zaliva.

Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je pozvalo ruskog otpravnika poslova da uloži protest, dok je visoka diplomatkinja Evropske unije Kaja Kalas opisala upad kao „izuzetno opasnu provokaciju“.

Estonski mediji su izvestili da su ruskim avionima transponderi bili isključeni u vazdušnom prostoru članice NATO-a.

Ruska vojska nije javno komentarisala događaj.

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna rekao je da je upad u petak bio „neviđeno drzak“.

„Sve opsežnije testiranje granica i rastuća agresivnost Rusije moraju se suočiti sa jačim političkim i ekonomskim pritiskom“, saopštio je.

Ministar je dodao da je Rusija već četiri puta narušila vazdušni prostor Estonije u 2025. godini.

Tenzije između vojnog saveza NATO i Rusije su se pojačale otkako je Moskva pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Prošle nedelje, Poljska i Rumunija - obe članice NATO-a - saopštile su da su ruski dronovi narušili njihov vazdušni prostor.

Poljska vojska je saopštila da je oborila najmanje tri ruska drona, a premijer Donald Tusk je rekao da je zabeležen ulazak 19 dronova u poljski vazdušni prostor.

Rusija je insistirala da incident nije bio nameran, a njeno Ministarstvo odbrane je saopštilo da „nije bilo planova“ za ciljanje objekata na poljskom tlu.

Belorusija, bliski ruski saveznik, saopštila je da su dronovi koji su ušli u poljski vazdušni prostor bili slučajnost, nakon što su im navigacioni sistemi bili ometani.

Nekoliko dana kasnije, rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je otkrilo ruski dron, kada su dva aviona F-16 nadgledala granicu zemlje sa Ukrajinom, posle „ruskih vazdušnih napada na ukrajinsku infrastrukturu na Dunavu“.

Ministarstvo je saopštilo da je dron kasnije nestao sa radara.

Rusija nije komentarisala prijavljeni upad u rumunski vazdušni prostor.

