Stojmenović: Vlast Beograda gradi stanove u Velikom Mokrom Lugu gde nema ni kvalitetnih puteva

Odbornica Zeleno-levog fronta (ZLF), Natalija Stojmenović rekla je danas da vlast Beograda gradi 740 stanova u Velikom Mokrom Lugu, gde nema ni kvalitetnih ulica i gde postoji mnogo većih problema. Ona je, na sednici Skupštine Beograda na kojoj se raspravlja o planovima detaljne regulacije u sedam opština, rekla da su putevi u Velikom Mokrom Lugu u lošem stanju, da postoje problemi sa vodovodom i kanalizacijom, a da je osnovna škola Vladislav Petković Dis izmeštena jer se grejao samo jedan sprat.

.

"Od svih prioriteta rešili ste da tamo gradite stanove", rekla je Stojmenović i dodala da je "jedino regulisano kako se javni novac koristi u privatne svrhe".

Navela je da osnovna škola u Beogradu na vodi nema dozvolu "od temelja".

Odbornik stranke Novo lice Srbije (NLS) Božidar Pavlović rekao je da se gradonačelnik Aleksandar Šapić već godinu dana ne pojavljuje na sednicama Skupštine grada da odgovara na pitanja odbornika.

"Njegov posao sveo se samo na obezbeđivanje nameštenih tendera i korupciju. On se zapravo više ništa ni ne pita u Beogradu nakon sukoba sa sopstvenom strankom, Beogradom zapravo upravljaju Siniša Mali i Luka Petrović", rekao je Pavlović.

Beograđani su, kako je rekao, "taoci bahate naprednjačke vlasti koju zanima samo kako će preko nameštenih poslova da zaradi".

"Troškove od preko milion evra za uništavanje puta od strane tenkova na Novom Beogradu platiće grad Beograd iz novčanika naših građana. Jasno je da naprednjaci nemaju više nikakav legitimitet i da su Beogradu neophodni izbori na kojima će ovaj režim, po volji naroda, otići u istoriju", rekao je Pavlović.

Odbornik Aleksandar Anđelković (Kreni-Promeni) kritikovao je urbanističke planove koje je predložila gradska vlast, ocenivši ih kao nastavak politike betonizacije i devastacije zelenih površina.

"Nekada se govorilo da je najveće 'divlje' naselje na Balkanu Kaluđerica, vlast SNS-a je uspela da od Beograda napravi najveće nelegalno gradilište na Balkanu. Planovi koji su danas na usvajanju nastavak su pogubne urbanističke politike koja se vodi principom 'ima mesta gde nema zgrade, a mogla bi stati'", rekao je Anđelković.

On je ukazao na drastičan nedostatak zelenih površina u gradu i naveo da je procenat zelenih površina u centralnim opštinama Beograda, po izveštajima Sekretarijata za zaštitu životne sredine, manji od tri odsto ili manje od jednog kvadratnog metra po stanovniku.

Nebojša Bakarec (Srpska napredna stranka) rekao je da su svih 13 planova detaljne regulacije u sedam opština Beograda "izvanredni" i da se grad razvija ravnomerno.

On je pohvalio funkcionisanje gradske vlasti jer je obezbedila "besplatan prevoz, povećala vrednost vaučera za đake sa 6.000 dinara na 10.000 dinara, kao i da su besplatni vrtići i udžbenici.

Šef odborničke grupe "Aleksandar Vučić- Beograd sutra" Aleksandar Mirkovi rekao je da opozicija neodgovorna jer govori "mnogo laži" i naveo da se za školu u Velkom Mokrom Lugu nabvaljaju kotlovi kako bi mogla da se greje.

Odbornici su prihvatili ostavku Branislava Milićevića (Branka Kockice), člana Srpske napredne stranke i na njegovo mesto izabrali Bojanu Sekulović iz te stranke.

