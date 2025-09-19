Izvučeno telo muškarca iz drine: Policija otkrila identitet osobe, naložena obdukcija

U reci Drini u semberskom naselju Janja pronađeno je telo Egipćanina, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Policijskoj stanici Janja je u četvrtak u 11.15 časova prijavljeno da se u Drini nalazi telo muškarca. Pripadnici Odseka za civilnu zaštitu Bijeljina izašli su na lice mesta i izvukli telo iz reke. Uviđajem je utvrđeno da je reč o licu čiji su inicijali A.I. iz Egipta. O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio obdukciju tela. (Srna)