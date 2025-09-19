Vučević: Vojna parada biće prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je večeras da će vojna parada koja će se održati 20. septembra u Beogradu biti prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda gde god da žive.

Vučević je naveo da je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave dan koji simbolizuje pobedu u Prvom Svetskom ratu. "Mi sa severa smo te 1918. godine dobili oslobođenje, dosanjali san da budemo deo Kraljevine SHS. Danas treba da razumemo vreme koje je pred nama. U delu javnosti olako se odbacuju praznici koji imaju ođeka u sadašnjosti", rekao je Vučević za Juronjuz. Dodao je da je poruka predstojeće vojne parade referat onoga šta se radi u sektoru