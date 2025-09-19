Vučević: Vojna parada biće prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda

Blic pre 11 sati
Vučević: Vojna parada biće prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je večeras da će vojna parada koja će se održati 20. septembra u Beogradu biti prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda gde god da žive.

Vučević je naveo da je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave dan koji simbolizuje pobedu u Prvom Svetskom ratu. "Mi sa severa smo te 1918. godine dobili oslobođenje, dosanjali san da budemo deo Kraljevine SHS. Danas treba da razumemo vreme koje je pred nama. U delu javnosti olako se odbacuju praznici koji imaju ođeka u sadašnjosti", rekao je Vučević za Juronjuz. Dodao je da je poruka predstojeće vojne parade referat onoga šta se radi u sektoru
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Gašić: Sve je spremno za vojnu paradu, da zajedno sa Vojskom Srbije pokažemo snagu jedinstva

Gašić: Sve je spremno za vojnu paradu, da zajedno sa Vojskom Srbije pokažemo snagu jedinstva

RTV pre 6 minuta
Vučević: Vojna parada biće prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda

Vučević: Vojna parada biće prikaz na ponos i čast svih građana Srbije i srpskog roda

NIN pre 26 minuta
Gašić: Sve je spremno za vojnu paradu, pozivam građane da dođu da zajedno prikažemo snagu jedinstva

Gašić: Sve je spremno za vojnu paradu, pozivam građane da dođu da zajedno prikažemo snagu jedinstva

RTS pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSVojna paradaMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Na protestima zbog hapšenja huligana bilo 3.150 ljudi, uništavao imovinu

Vučić: Na protestima zbog hapšenja huligana bilo 3.150 ljudi, uništavao imovinu

RTV pre 15 minuta
Uživo Vučić na "Blic" TV: Od 1. oktobra vanredno povećanje plata od 5 odsto za prosvetne i zdravstvene radnike

Uživo Vučić na "Blic" TV: Od 1. oktobra vanredno povećanje plata od 5 odsto za prosvetne i zdravstvene radnike

Blic pre 21 minuta
Upravo na Blic TV prvi put na "Blic" TV Vučić: Voleo bih da što pre izađu sa tom listom - na izborima će doživeti pravu…

Upravo na Blic TV prvi put na "Blic" TV Vučić: Voleo bih da što pre izađu sa tom listom - na izborima će doživeti pravu katastrofu jer se opet obraćaju istim ljudima u istom balonu

Blic pre 21 minuta
Vučić o studentu Jovičiću: Uništavao tuđu imovinu, na protestima zbog hapšenja bilo 3.150 ljudi

Vučić o studentu Jovičiću: Uništavao tuđu imovinu, na protestima zbog hapšenja bilo 3.150 ljudi

Euronews pre 6 minuta
Gašić: Sve je spremno za vojnu paradu, da zajedno sa Vojskom Srbije pokažemo snagu jedinstva

Gašić: Sve je spremno za vojnu paradu, da zajedno sa Vojskom Srbije pokažemo snagu jedinstva

RTV pre 6 minuta