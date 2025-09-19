Vojna parada u Srbiji - Snaga jedinstva!

Kurir pre 1 sat
Vojna parada u Srbiji - Snaga jedinstva!
Sve je spremno za Vojnu paradu u Srbiji. Počinje u subotu u 11 sati ispred Palate Srbije pod sloganom "Snaga jedinstva". Biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. Videćemo raketne sisteme za protivvazduhoplovna dejstva, savremeni radari, borbena oklopna vozila "Miloš", "Lazar 3", "hamer", modernizovani tenkovi, modernizovana borbena oklopna vozila pešadije, samohodne top-haubice 155 mm
Partija kosovskih Srba podržala Srpsku listu na izborima 12. oktobra

Euronews pre 1 sat
Partija Kosovskih Srba podržala Srpsku listu na izborima 12. oktobra

RTV pre 3 sata
(Mapa) evo kuda ćete sutra moći da se krećete u Novom Beogradu: Ulaz na vojnu paradu od 8.30 sati, na dve lokacije

Kurir pre 5 sati
Na vojnoj paradi i Kobre, izvode prikaz čuvanja štićene ličnosti

N1 Info pre 6 sati
U Beogradu sutra velika vojna parada: Nikodijević o tome kako će grad funkcionisati, ali i o saniranju oštećenog asfalta

Euronews pre 7 sati
Vučić o paradi: “Pokazujemo snagu kao odvraćajući faktor, a ne zbog dnevne politike”

Serbian News Media pre 6 sati
Obaveštenje za posetioce vojne parade „Snaga jedinstva“: Evo kuda ćete moći da se krećete u subotu na Novom Beogradu

Nova pre 7 sati
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

BBC News pre 10 minuta
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Južne vesti pre 5 minuta
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

NIN pre 5 minuta
Detaljan spisak linija koje menjaju trasu zbog vojne parade Pojedine ulice biće potpuno zatvorene

Alo pre 5 minuta
