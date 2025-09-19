Đurić dočekao delegaciju Kraljevine Bahrein na aerodromu Nikola Tesla

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić dočekao je danas na aerodromu ''Nikola Tesla'' delegaciju Kraljevine Bahrein, predvođenu šeikom Naserom bin Hamadom Al Kalifom, koja će sutra prisustvovati vojnoj paradi ''Snaga jedinstva'' u Beogradu.

Poželevši dobrodošlicu u Srbiju, Đurić je naveo da dve zemlje veže iskreno prijateljstvo i istakao da smo posvećeni daljem jačanju veza i saradnje u svim oblastima od obostranog interesa, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Šeik Naser bin Hamad Al Kalifa prisustvovaće sutra u Beogradu vojnoj paradi ''Snaga jedinstva'', koja se održava u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.