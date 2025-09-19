Na vojnoj paradi i Kobre, izvode prikaz čuvanja štićene ličnosti

Vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" sa oko 10.000 učesnika biće održana u subotu u Beogradu, a na njoj će biti prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Parada se održava povodom praznika Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se praznuje od 2020. godine. Prada će početi u 11 časova na prostoru ispred Palate Srbija. Posetioci parade će imati priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Rečne flotile. Program parade obuhvata i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre",