Na vojnoj paradi i Kobre, izvode prikaz čuvanja štićene ličnosti

N1 Info pre 2 sata  |  Tanjug
Vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" sa oko 10.000 učesnika biće održana u subotu u Beogradu, a na njoj će biti prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Parada se održava povodom praznika Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se praznuje od 2020. godine. Prada će početi u 11 časova na prostoru ispred Palate Srbija. Posetioci parade će imati priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Rečne flotile. Program parade obuhvata i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre",
(Mapa) evo kuda ćete sutra moći da se krećete u Novom Beogradu: Ulaz na vojnu paradu od 8.30 sati, na dve lokacije

Kurir pre 1 sat
U Beogradu sutra velika vojna parada: Nikodijević o tome kako će grad funkcionisati, ali i o saniranju oštećenog asfalta

Euronews pre 2 sata
Vučić o paradi: “Pokazujemo snagu kao odvraćajući faktor, a ne zbog dnevne politike”

Serbian News Media pre 2 sata
Gašić: Sve je spremno za vojnu paradu, pozivam građane da dođu da zajedno prikažemo snagu jedinstva

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Obaveštenje za posetioce vojne parade „Snaga jedinstva“: Evo kuda ćete moći da se krećete u subotu na Novom Beogradu

Nova pre 2 sata
Vučević: Glasanjem za SL pokazaće se snaga Srba na KiM; Da se stavi tačka na Kurtijevu vladavinu terora

B92 pre 2 sata
Vučević: Glasanjem za Srpsku listu pokazaće se snaga Srba na Kosovu i Metohiji i pobediće se Kurtijeve laži

Euronews pre 2 sata
Ko dolazi i ko ne dolazi na vojnu paradu „Snaga jedinstva“

Mašina pre 21 minuta
Rasprava Bakareca i Manojlovića: "Student heroj" i "policija koja štiti kriminalce"

N1 Info pre 41 minuta
Ispred KBC u KM protest zaposlenih zbog upada tzv. KP u KBC i Dom zdravlja

RTV pre 26 minuta
Vučić sa odlazećim ambasadorom Kube: Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza (foto)

Blic pre 1 minut
Zdravstveni radnici na Kosovu protestuju zbog upada policije u KBC Kosovska Mitrovica i Dom zdravlja

NIN pre 16 minuta