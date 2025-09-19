Vučić studenta Bogdana Jovičića nazvao huliganom, optužio ga za nekoliko stvari

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Bogdan Jovičić, koga je nazvao “huliganom”, uhapšen jer je „uništavao i rušio nečije prostorije, detaljno bez imalo stida i straha, ponoseći se time što čini“. “Taj čiviluk kojim je udarao i razbijao nečije prostorije nosio je po celom gradu pa je tek tada skinuo ono čime je krio svoje lice i tek tada je policija uspela da ga prepozna”, rekao je Vučić u programu