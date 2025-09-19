Vučić studenta Bogdana Jovičića nazvao huliganom, optužio ga za nekoliko stvari

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Vučić studenta Bogdana Jovičića nazvao huliganom, optužio ga za nekoliko stvari
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Bogdan Jovičić, koga je nazvao “huliganom”, uhapšen jer je „uništavao i rušio nečije prostorije, detaljno bez imalo stida i straha, ponoseći se time što čini“. “Taj čiviluk kojim je udarao i razbijao nečije prostorije nosio je po celom gradu pa je tek tada skinuo ono čime je krio svoje lice i tek tada je policija uspela da ga prepozna”, rekao je Vučić u programu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Rasprava Bakareca i Manojlovića: "Student heroj" i "policija koja štiti kriminalce"

Rasprava Bakareca i Manojlovića: "Student heroj" i "policija koja štiti kriminalce"

N1 Info pre 40 minuta
Rasprava Bakareca i Manojlovića: Ko je „student heroj“, a ko štiti „policiju koja štiti kriminalce“

Rasprava Bakareca i Manojlovića: Ko je „student heroj“, a ko štiti „policiju koja štiti kriminalce“

Nova pre 6 minuta
U toku protest ispred suda u Novom Sadu: Čeka se odluka o pritvoru studenta Bogdana Jovičića FOTO

U toku protest ispred suda u Novom Sadu: Čeka se odluka o pritvoru studenta Bogdana Jovičića FOTO

Nova pre 56 minuta
Studenti i građani ispred suda: Čeka se odluka o žalbi na produženje pritvora studentu Bogdanu (FOTO)

Studenti i građani ispred suda: Čeka se odluka o žalbi na produženje pritvora studentu Bogdanu (FOTO)

Moj Novi Sad pre 21 minuta
Okupljanje ispred suda u Novom Sadu u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

Okupljanje ispred suda u Novom Sadu u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

NIN pre 1 sat
FOTO U toku protest ispred suda u Novom Sadu: Čeka se odluka suda o pritvoru studentu FTN

FOTO U toku protest ispred suda u Novom Sadu: Čeka se odluka suda o pritvoru studentu FTN

Radio 021 pre 2 sata
Vučić najavljuje pobedu na izborima, skup protiv blokada i povećanje plata

Vučić najavljuje pobedu na izborima, skup protiv blokada i povećanje plata

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Ko dolazi i ko ne dolazi na vojnu paradu „Snaga jedinstva“

Ko dolazi i ko ne dolazi na vojnu paradu „Snaga jedinstva“

Mašina pre 20 minuta
Rasprava Bakareca i Manojlovića: "Student heroj" i "policija koja štiti kriminalce"

Rasprava Bakareca i Manojlovića: "Student heroj" i "policija koja štiti kriminalce"

N1 Info pre 40 minuta
Ispred KBC u KM protest zaposlenih zbog upada tzv. KP u KBC i Dom zdravlja

Ispred KBC u KM protest zaposlenih zbog upada tzv. KP u KBC i Dom zdravlja

RTV pre 26 minuta
Vučić sa odlazećim ambasadorom Kube: Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza (foto)

Vučić sa odlazećim ambasadorom Kube: Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza (foto)

Blic pre 1 minut
Rasprava Bakareca i Manojlovića: Ko je „student heroj“, a ko štiti „policiju koja štiti kriminalce“

Rasprava Bakareca i Manojlovića: Ko je „student heroj“, a ko štiti „policiju koja štiti kriminalce“

Nova pre 6 minuta