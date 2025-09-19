Vojna parada - poruka da se ulagalo u oružane snage: Šta će biti prikazano i koje naoružanje analitičari posebno ističu?

U Beogradu će sutra biti održana velika vojna parada "Snaga jedinstva" povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Angažovano je oko 10.000 učesnika, biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. Zvaničnici su najavili da će biti prikazana nova naoružanja i vojna oprema, a analitičari ukazuju da postoji nekoliko sredstava koja izazivaju posebnu pažnju i da vojna parada predstavlja poruku da je ulagano u oružane snage. Posetioci parade će imati priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi