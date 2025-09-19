Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

U ceremoniji učestvuje oko 6.000 pripadnika Vojske Srbije, ali za razliku od 2014. godine, kada je glavni gost bio ruski predsednik, ova vojna parada prolazi bez mnogo gostiju iz inostranstva.

Fonet Posle desetomesečnih antivladinih demonstracija i skorašnjih vikend skupova pristalica vlasti, pojedine ulice Beograda u subotu blokiraće oficiri u uniformama, tenkovi i oklopna vozila, dok će iznad nadletati borbeni avioni, dronovi i helikopteri. Prvi put posle 2014, u Beogradu se održava velika vojna parada, u čijoj je organizaciji danima učestvuje 10.000 pripadnika Vojske Srbije, a čak 6.000 njih prisustvovaće i ceremoniji 20. septembra, najavio je