Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Radio 021 pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

U ceremoniji učestvuje oko 6.000 pripadnika Vojske Srbije, ali za razliku od 2014. godine, kada je glavni gost bio ruski predsednik, ova vojna parada prolazi bez mnogo gostiju iz inostranstva.

Fonet Posle desetomesečnih antivladinih demonstracija i skorašnjih vikend skupova pristalica vlasti, pojedine ulice Beograda u subotu blokiraće oficiri u uniformama, tenkovi i oklopna vozila, dok će iznad nadletati borbeni avioni, dronovi i helikopteri. Prvi put posle 2014, u Beogradu se održava velika vojna parada, u čijoj je organizaciji danima učestvuje 10.000 pripadnika Vojske Srbije, a čak 6.000 njih prisustvovaće i ceremoniji 20. septembra, najavio je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Američki magazin hvali Srbiju! Fk-3 transformisao PVO mrežu u jednu od najmoćnijih na kontinentu (video)

Američki magazin hvali Srbiju! Fk-3 transformisao PVO mrežu u jednu od najmoćnijih na kontinentu (video)

Alo pre 17 minuta
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

BBC News pre 1 sat
Od ponoći u Beogradu izmene u saobraćaju zbog održavanja vojne parade! Pogledajte detaljan spisak ulica koje će biti delimično…

Od ponoći u Beogradu izmene u saobraćaju zbog održavanja vojne parade! Pogledajte detaljan spisak ulica koje će biti delimično ili potpuno zatvorene

Dnevnik pre 1 sat
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Južne vesti pre 1 sat
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

NIN pre 1 sat
Detaljan spisak linija koje menjaju trasu zbog vojne parade Pojedine ulice biće potpuno zatvorene

Detaljan spisak linija koje menjaju trasu zbog vojne parade Pojedine ulice biće potpuno zatvorene

Alo pre 1 sat
"Subota nosi i određena iznenađenja": Šta će sve biti prikazano na vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025"

"Subota nosi i određena iznenađenja": Šta će sve biti prikazano na vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025"

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

helikopterVojna paradaVojska Srbije

Beograd, najnovije vesti »

Ove reči danas obavezno treba da izgovorite One imaju čudesnu moć

Ove reči danas obavezno treba da izgovorite One imaju čudesnu moć

Alo pre 2 minuta
Đurić dočekao delegaciju Kraljevine Bahrein na aerodromu Nikola Tesla

Đurić dočekao delegaciju Kraljevine Bahrein na aerodromu Nikola Tesla

RTV pre 37 minuta
(Foto): Marko Đurić dočekao delegaciju Kraljevine Bahrein na aerodromu "Nikola Tesla"

(Foto): Marko Đurić dočekao delegaciju Kraljevine Bahrein na aerodromu "Nikola Tesla"

Blic pre 7 minuta
Invazija opasne biljke, hara po čitavoj Srbiji Slobodnih zona skoro i da nema, a simptomi se prepoznaju kod svih! Pokreću se…

Invazija opasne biljke, hara po čitavoj Srbiji Slobodnih zona skoro i da nema, a simptomi se prepoznaju kod svih! Pokreću se sudski postupci jer nije uništena

Kurir pre 32 minuta
Prvo će se kositi u Somboru Ambrozija koja nije uništena na vreme, sada zadaje grdne muke građanima Srbije opasna biljke se…

Prvo će se kositi u Somboru Ambrozija koja nije uništena na vreme, sada zadaje grdne muke građanima Srbije opasna biljke se proširila po celoj zemlji

Dnevnik pre 42 minuta