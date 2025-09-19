Ministar Đurić dočekao delegaciju Bahreina

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić dočekao je danas na aerodromu “Nikola Tesla” delegaciju Kraljevine Bahrein, koju predvodi šeik Naser bin Hamad Al Kalifa. Đurić je izjavio da Srbiju i Bahrein veže iskreno prijateljstvo i izrazio posvećenost daljem jačanju saradnje. Šeik Naser bin Hamad Al Kalifa prisustvovaće sutra vojnoj paradi “Snaga jedinstva” u Beogradu, koja se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.