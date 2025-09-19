Vučić: Sankcije NIS-u neizbežne, japanska investicija 500 miliona evra, rast plata u prosveti i zdravstvu

Vučić: Sankcije NIS-u neizbežne, japanska investicija 500 miliona evra, rast plata u prosveti i zdravstvu
Plašim se da više odlaganja neće biti, kada je reč o sankcijama NIS-u, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. - Plašim se da toga više neće biti - rekao je Vučić na jednom televizijskom gostovanju. Ukoliko se reši pitanje tarifa, jedna japanska kompanija spremna je da uloži odmah 500 miliona evra, naveo je on odgovarajući na pitanje oko predstojećeg sastanka u Njujorku. Vučić je najavio je povećanje plata od pet odsto za prosvetne i zdravstvene radnike od 1.
