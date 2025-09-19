Vučić: Neka studenti kažu ko je na njihovoj listi, ja nemam problem da razgovaram

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na debatu i zvanične predstavnike studentske liste koji će prema navodima medija uskoro biti poznati, ali je ocenio da se to neće dogoditi. „Neka oni zvanično kažu ko su njihovi predstavnici pa ćemo četvoricu, petoricu protiv vas, neka uzmu i više vremena ja nemam problem da razgovaram i da stvari postavljamo, ali se to, unapred kažem, neće dogoditi, jer oni znaju da ja govorim istinu a oni nemaju argumente“, kazao je