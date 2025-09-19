"Poziv na dijalog važi u svakom trenutku": Vučić na "Blic" TV: Nemam problem da razgovaram, ali unapred kažem da se to neće desiti jer znaju da govorim istinu"
Blic pre 24 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prvi put gostovao na "Blic" televiziji, gde je govorio o svim aktuelnim, političko - društvenim temama. Bilo je reči o dijalogu, studentima u blokadi, izborima, vojnoj paradi, a najavio je i vanredno povećanje plata za prosvetne i zdravstvene radnike već od oktobra. Osvrnuo se i na aktuelna svetska dešavanja.
- Nema u današnjem svetu, u eri podeljenih medija, socijalnih mreža, društva koje na ovaj ili onaj način nije podeljeno. Pogledajte Ameriku, Englesku....Videćete da je svuda u svetu situacija ista. Govorim o demokratskim zemljama. Imamo deo građana na ulicama, i niko nije srećan zbog toga, jer je skupo koštalo građane Srbije - kazao je on. Kako je dodao, "zbog toga će manje da rastu plate, penzije, trpi turizam". - Zbog toga imamo manje turista, manje novca i u