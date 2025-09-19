"Poziv na dijalog važi u svakom trenutku": Vučić na "Blic" TV: Nemam problem da razgovaram, ali unapred kažem da se to neće desiti jer znaju da govorim istinu"

Blic pre 24 minuta
"Poziv na dijalog važi u svakom trenutku": Vučić na "Blic" TV: Nemam problem da razgovaram, ali unapred kažem da se to neće…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prvi put gostovao na "Blic" televiziji, gde je govorio o svim aktuelnim, političko - društvenim temama. Bilo je reči o dijalogu, studentima u blokadi, izborima, vojnoj paradi, a najavio je i vanredno povećanje plata za prosvetne i zdravstvene radnike već od oktobra. Osvrnuo se i na aktuelna svetska dešavanja.

- Nema u današnjem svetu, u eri podeljenih medija, socijalnih mreža, društva koje na ovaj ili onaj način nije podeljeno. Pogledajte Ameriku, Englesku....Videćete da je svuda u svetu situacija ista. Govorim o demokratskim zemljama. Imamo deo građana na ulicama, i niko nije srećan zbog toga, jer je skupo koštalo građane Srbije - kazao je on. Kako je dodao, "zbog toga će manje da rastu plate, penzije, trpi turizam". - Zbog toga imamo manje turista, manje novca i u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić: Neka studenti kažu ko je na njihovoj listi, ja nemam problem da razgovaram

Vučić: Neka studenti kažu ko je na njihovoj listi, ja nemam problem da razgovaram

Beta pre 44 minuta
Japanska kompanija uložiće 500 mil EUR ako nam SAD smanji carine?

Japanska kompanija uložiće 500 mil EUR ako nam SAD smanji carine?

Ekapija pre 44 minuta
Vučić kaže da zna imena sa studentske liste: Od rektora Đokića do Jove Bakića. Ništa tu novo nećete naći

Vučić kaže da zna imena sa studentske liste: Od rektora Đokića do Jove Bakića. Ništa tu novo nećete naći

Nova pre 49 minuta
Vučić: Sankcije NIS-u neizbežne, japanska investicija 500 miliona evra, rast plata u prosveti i zdravstvu

Vučić: Sankcije NIS-u neizbežne, japanska investicija 500 miliona evra, rast plata u prosveti i zdravstvu

Kurir pre 1 sat
Vučić pozvao studentske predstavnike na debatu

Vučić pozvao studentske predstavnike na debatu

Serbian News Media pre 29 minuta
Vučić: Prosvetnim i zdravstvenim radnicima 1. oktobra povećanje plata od pet odsto, opozicija će na izbore izaći sa 10 listi…

Vučić: Prosvetnim i zdravstvenim radnicima 1. oktobra povećanje plata od pet odsto, opozicija će na izbore izaći sa 10 listi

Morava info pre 1 sat
Vučić: Neka studenti kažu ko je na njihovoj listi, ja nemam problem da razgovaram

Vučić: Neka studenti kažu ko je na njihovoj listi, ja nemam problem da razgovaram

Radio sto plus pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeIzbori

Politika, najnovije vesti »

Vučić sa odlazećim ambasadorom Kube: Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza

Vučić sa odlazećim ambasadorom Kube: Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza

RTV pre 13 minuta
"Poziv na dijalog važi u svakom trenutku": Vučić na "Blic" TV: Nemam problem da razgovaram, ali unapred kažem da se to neće…

"Poziv na dijalog važi u svakom trenutku": Vučić na "Blic" TV: Nemam problem da razgovaram, ali unapred kažem da se to neće desiti jer znaju da govorim istinu"

Blic pre 24 minuta
Kurtijeva policija upala u KBC Kosovska Mitrovica, Srbi protestovali ispred zgrade

Kurtijeva policija upala u KBC Kosovska Mitrovica, Srbi protestovali ispred zgrade

Sputnik pre 24 minuta
Bošković: Šapić laže građane da je učinio nešto povodom Ćacilenda

Bošković: Šapić laže građane da je učinio nešto povodom Ćacilenda

Danas pre 24 minuta
Kurtijeva policija upala u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica

Kurtijeva policija upala u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica

Vesti online pre 9 minuta