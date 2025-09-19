Hiljade ljudi evakuisano u Berlinu zbog pronalaska bombe iz Drugog svetskog rata

N1 Info pre 11 minuta  |  Tanjug
Hiljade ljudi evakuisano u Berlinu zbog pronalaska bombe iz Drugog svetskog rata

Hiljade ljudi u Berlinu je moralo da se evakuiše iz svojih domova nakon što je u reci Špreja u četvrtak pronađena neeksplodirana bomba iz Drugog svetskog rata, koja će danas biti uklonjena.

Policija je postavila bezbednosni perimetar od 500 metara u gusto naseljenom delu grada, navela je berlinska policija na mreži Iks. U sklopu evakuacije, policijski timovi su obilazili kuće i stanove kako bi upozorili građane da moraju privremeno da se presele iz bezbednosnih razloga. Policija je saopštila da će bomba biti deaktivirana danas, kada će ronioci moći da izvrše detaljniji pregled, prenosi Dojče vele. Bomba se nalazi četiri metra ispod vode i
