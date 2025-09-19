Hiljade ljudi evakuisano u Berlinu zbog pronalaska bombe iz Drugog svetskog rata

Politika pre 1 sat
Hiljade ljudi evakuisano u Berlinu zbog pronalaska bombe iz Drugog svetskog rata

Policija postavila bezbednosni perimetar od 500 metara u gusto naseljenom delu grada

BERLIN- Hiljade ljudi u Berlinu je moralo da se evakuiše iz svojih domova nakon što je u reci Špreja u četvrtak pronađena neeksplodirana bomba iz Drugog svetskog rata, koja će danas biti uklonjena. Policija je postavila bezbednosni perimetar od 500 metara u gusto naseljenom delu grada, navela je berlinska policija na mreži Iks. U sklopu evakuacije, policijski timovi su obilazili kuće i stanove kako bi upozorili građane da moraju privremeno da se presele iz
