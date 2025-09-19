BIA zvala studente na „prijateljski“ i „neobavezni“ razgovor pred vojnu paradu

Više od 10 studenata u blokadi dobilo je telefonski poziv iz BIA da dođu na „prijateljski i neobavezan“ razgovor sa predsetavnicima Bezbednosno-informativne agencije povodom najavljenog protesta na dan održavanja vojne parade 20. septembra.

Studenti su na „neobaveznom“ razgovoru morali da se pojave u roku od sat i po do dva, piše N1. Advokat Jovan Rajić, koji zastupa jednu od studentkinja koja je dobila poziv, rekao je u razgovoru za N1 da pretpostavlja da je poziv stigao zbog „nekog dokumenta koji je kružio među studentima koji se odnosi na organizaciju protesta koji bi trebalo da se dogodi tog dana“. Rajić je u N1 Studio lajvu rekao da ni ne zna da li je taj dokument usvojen i da li će po tom planu