Otkrivamo kada sutra u Beogradu počinje studentski protest i po čemu će se razlikovati od prethodnih

Studenti u blokadi Beogradskog univerziteta saopštili su javnosti da će sutra, baš na dan održavanja Vojne parade na prostoru oko Palate Srbija, organizovati skup podrške. Studenti kažu da će ovaj skup biti drugačiji od prethodnih po tome što će biti svečan i što će predstavljati podršku vojnicima koji časno služe Srbiji.

Studenti u blokadi beogradskih fakulteta koji se 10 meseci bore za ostvarivanje pravde i procesuiranje odgovornih lica za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu i pogibiju 16 ljudi, najavili su novi protest za sutra, 20. septembra. Sutra je, inače, i održavanje Vojne parade na prostoru oko Palate Srbija. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Protest će biti u vidu skupa