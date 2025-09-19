BIA zbog vojne parade pozvala desetak studenata na „prijateljski i neobavezan razgovor“

Poziv je usledio zbog dokumenta studenata u kom je navedeno šta je plan studentskog protesta tokom vojne parade

Bezbednosno-informativna agencija pozvala je više od 10 studenata u blokadi na „prijateljski i neobavezan razgovor“ povodom vojne parade. To je potvrdio advokat Jovan Rajić, koji pravno zastupa jednu od studentkinja koja je već pričala sa pripadnicima BIA. Rajić je naveo za portal Nova da je više od 10 studenata koji mesecima blokiraju rad fakulteta u Beogradu pozvano u četvrtak da dođu na razgovor u neku od policijskih stanica u gradu. „Studenti su dobili pozive