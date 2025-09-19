Odbornici Skupštine Beograda danas o rebalansu programa poslovanja nekoliko javnih preduzeća

Nova pre 20 minuta  |  Autor: Beta
Odbornici Skupštine grada Beograda raspravljaće na današnjoj sednici o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2025. nekoliko javnih preduzeća, objavila je danas gradska uprava.

Kako je najavljeno, na dnevnom redu biće i predlozi planova detaljne regulacije od važnosti za razvoj grada, među kojima su Predlog plana detaljne regulacije privrednog parka uz auto-put E-70 severno od petlje „Aerodrom“, Plan detaljne regulacije za privredni park uz deonicu auto-puta E75 Batajnica. Na dnevnom redu su i Predlog izmene Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac – naselje „Padina“ za makrograđevinski park, kao i
