Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplije

U Srbiji će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od pet stepeni do 14, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni Celzijusa. I u Beogradu će posle hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od osam stepeni do 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povolјno na hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se