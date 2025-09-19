Merc: Nemačka će o sankcijama Izraelu odlučiti do novembra

Potezi u Gazi nisu proporcionalni najavljenim ciljevima

Nemačka će odlučiti da li će podržati najavljene sankcije Evropske unije Izraelu uoči neformalnog sastanka predstavnika zemalja članica EU u Kopenhagenu u oktobru, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc tokom posete Španiji. Tokom razgovora sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, Merc je rekao da potezi Izraela u Gazi nisu proporcionalni najavljenim ciljevima, ali je dodao da Nemačka ne deli stav da se to svodi na genocid, javlja Rojters. On je istakao da