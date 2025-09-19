Merc: Nemačka će o sankcijama odlučiti do novembra

Nemačka će odlučiti da li će podržati najavljene sankcije Evropske unije Izraelu uoči neformalnog sastanka predstavnika zemalja članica EU u Kopenhagenu u oktobru, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc tokom posete Španiji.

Govoreći zajedno sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, Merc je rekao da potezi Izraela u Gazi nisu proporcionalni najavljenim ciljevima, ali je rekao da Nemačka ne deli stav da se to svodi na genocid, javlja Rojters. On je istakao da za Nemačku priznanje palestinske državnosti trenutno nije predmet rasprave. ''O ovim pitanjima ćemo ponovo razgovarati sledeće nedelje na saveznom nivou kabineta. Pretpostavljam da ćemo tada imati stav na neformalnom sastanku saveta
