Zelenski: Ovo nije slučajnost

Ukrajinski predsednik o ruskom narušavanju vazdušnog prostora NATO-a

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da povreda vazdušnog prostora članice NATO-a Estonije od ruskih borbenih aviona nije slučajnost, već element sistemske ruske kampanje protiv Evrope i protiv NATO-a. „Ruski borbeni avioni su ponovo narušili vazdušni prostor NATO-a - ovog puta u Estoniji. To je neprihvatljivo. Ruska destabilizacija se širi na nove zemlje i pravce. Koriste sve alate, od mešanja u političke procese, kao u Rumuniji i