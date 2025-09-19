SAD opet uložile veto na rezoluciju UN o Gazi

Sjedinjene Američke Države još jednom su uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN u kojoj je tražen momentalni i trajni prekid vatre u Gazi i oslobađanje talaca.

SAD naglašavaju da rezolucija ne ide dovoljno daleko u osudi Hamasa. Svih ostalih 14 članova tog najmoćnijeg tela UN glasalo je za rezoluciju, koja je opisala humanitarnu situaciju u Gazi kao katastrofalnu i pozvala Izrael da ukine sve restrikcije na isporuku pomoći za 2,1 milion Palestinaca na toj teritoriji. "Kolege, američko protivljenje ovoj rezoluciji neće biti iznenađenje. Ona ne osuđuje Hamas niti priznaje pravo Izraela da se brani i pogrešno legitimizuje