Vučić: Na dijalog sam uvek spreman, pozivao u nekoliko navrata, uvek su odbili

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić: Na dijalog sam uvek spreman, pozivao u nekoliko navrata, uvek su odbili

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uvek spreman za razgovore sa onima koji već 10 meseci blokiraju život u Srbiji i podsetio da je već, u mnogo navrata, pozvao na dijalog te da je prvi put to učinio u decembru 2024. godine.

Vučić je na TV Blic naveo da je prvi put pozvao na dijalog 11. decembra kada se i zvanično krenulo u ispunjavanje zahteva tada studenata, jer još nisu bili potpuno dokazani blokaderi. "I tada sam rekao, gotovo sam siguran imajući u vidu da sam prozreo da je reč o obojenoj revoluciji, da neće prihvatiti to. I oni su dan kasnije, nije čak prošao ni dan, valjda u emotivnoj euforiji zbog velikih uspeha, zbog ogromnog broja ljudi na ulicama, tada su imali u jednom
