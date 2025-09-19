Zbog vojne parade “Snaga jedinstva”, brojne ulice na Novom Beogradu i u centru sutra zatvorene

Saobraćaj u većem delu Novog Beograda kao i u pojedinim ulicama u centru grada biće sutra obustavljen zbog održavanja vojne parade “Snaga jedinstva 2025”, saopštio je gradski Sekretarijat za saobraćaj.

Od 10 do 14 časova biće obustavljen saobraćaj u Terazijskom tunelu, Ulici Zeleni venac, Brankovoj i Ulici Sajmište, na Brankovom mostu i na svim raskrsnicama prilaznih saobraćajnica. Od 11 do 13 časova biće povremeno zauzete pešačke staze na Brankovom mostu, stoji u saopštenju. Saobraćaj će sutra obustavljen i u Ulici Karađorđev trg, u Bulevaru Nikole Tesle, od ulice Trešnjinog cveta do ulice Džona Kenedija, u Bulevaru maršala Tolbuhina, od Bulevara Nikole Tesle do