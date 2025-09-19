Vilagoš: Treća serija je bila onakva kakvu sam priželjkivala

Srpkinja u finalu Svetskog šampionata

Adriana Vilagoš plasirana se danas u finale bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju. U trećoj seriji kvalifikacija bacila je koplje 66,06 metara i tako prebacila kvalifikacionu normu. Kvalifikaciona norma je iznosila 62,50 metara. - Jako sam srećna i zadovoljna. Drago mi je što sam uspela da bacim preko norme i da obezbedim finale. Treća serija je bila onakva kakvu sam priželjkivala i pokazala da sam spremna. U finalu želim da pružim svoj maksimum i da se