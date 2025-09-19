Vilagoš: Treća serija je bila onakva kakvu sam priželjkivala

Sportski žurnal pre 2 sata
Vilagoš: Treća serija je bila onakva kakvu sam priželjkivala

Srpkinja u finalu Svetskog šampionata

Adriana Vilagoš plasirana se danas u finale bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju. U trećoj seriji kvalifikacija bacila je koplje 66,06 metara i tako prebacila kvalifikacionu normu. Kvalifikaciona norma je iznosila 62,50 metara. - Jako sam srećna i zadovoljna. Drago mi je što sam uspela da bacim preko norme i da obezbedim finale. Treća serija je bila onakva kakvu sam priželjkivala i pokazala da sam spremna. U finalu želim da pružim svoj maksimum i da se
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Šteta, Srpkinja bez finala Svetskog prvenstva u atletici

Šteta, Srpkinja bez finala Svetskog prvenstva u atletici

Nova pre 1 sat
Vučenović nije prošla u finale, ispala olimpijska šampionka

Vučenović nije prošla u finale, ispala olimpijska šampionka

Sport klub pre 2 sata
Adriana Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva, Vučenović nije dobacila do finala

Adriana Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva, Vučenović nije dobacila do finala

RTV pre 3 sata
Sjajna Adriana Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva, hitac iznad norme; Marija Vučenović bez finala

Sjajna Adriana Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva, hitac iznad norme; Marija Vučenović bez finala

RTS pre 3 sata
Adriana Vilagoš je u finalu Svetskog prvenstva! (video)

Adriana Vilagoš je u finalu Svetskog prvenstva! (video)

Pravda pre 3 sata
Marija Vučenović odlična, ali daleko od finala: Gledaćemo samo jednu Srpkinju u borbi za zlato

Marija Vučenović odlična, ali daleko od finala: Gledaćemo samo jednu Srpkinju u borbi za zlato

Mondo pre 3 sata
Blagojević: Zvezda je favorit! (video)

Blagojević: Zvezda je favorit! (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoTokioTokijoAdriana Vilagoš

Sport, najnovije vesti »

Robert Prosinečki je bivši: Poznato ko je novi selektor Crne Gore

Robert Prosinečki je bivši: Poznato ko je novi selektor Crne Gore

Danas pre 21 minuta
Dubočica bolja od Trayala u derbiju „Istoka“

Dubočica bolja od Trayala u derbiju „Istoka“

Sportska strana juga pre 31 minuta
Poluvreme: Zvezda ispustila plus 12, Fener prišao na minus 4!

Poluvreme: Zvezda ispustila plus 12, Fener prišao na minus 4!

Kurir pre 30 minuta
Šta će reći tata? Zidanov sin okrenuo leđa Francuskoj – Od sada će braniti za drugu naciju!

Šta će reći tata? Zidanov sin okrenuo leđa Francuskoj – Od sada će braniti za drugu naciju!

Hot sport pre 1 minut
Prilika za transfer karijere?! Srpski štoper na pozajmici u Abu Dabiju!

Prilika za transfer karijere?! Srpski štoper na pozajmici u Abu Dabiju!

Hot sport pre 6 minuta