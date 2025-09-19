Đurić: Partnerstvo Srbije i Ohaja je partnerstvo za primer

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se u Beogradu sa brigadnim generalom Metjuom Vudrafom, komandantom Nacionalne garde Ohaja, sa kojom Vojska Srbije sarađuje u okviru Programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja.

Uputivši čestitke sagovorniku na preuzimanju dužnosti komandanta Nacionalne garde Ohaja, Đurić je ocenio da partnerstvo Srbije i Ohaja, koje će naredne godine obeležiti dve decenije, predstavlja partnerstvo za primer. "Ponosni smo na činjenicu da je izuzetna saradnja sa Ohajom, kako u vojnoj, tako i u civilnoj dimenziji, odavno prevazišla okvire Programa državnog partnerstva i prerasla u iskreno prijateljstvo, izdvojivši se kao jedinstveni aspekt sveukupnih odnosa
