Tramp: Morao sam da intervenišem i zauzmem čvrst stav
Vesti online pre 42 minuta | Sputnikportal.rs, Vesti
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi eventualno uvođenje sankcija ili carina evropskih zemalja protiv Kine, kao najvećeg uvoznika ruske nafte, moglo da dovede do okončanja sukoba u Ukrajini.
„Ako bi, na primer, uveli sankcije ili carine protiv Kine, mislim da bi konflikt možda bio završen, jer Kina je svakako najveći uvoznik ruske nafte“, rekao je Tramp u intervjuu za američku televiziju Foks njuz. Tramp je naglasio da je bio „nezadovoljan“ saznanjem da saveznici Vašingtona iz NATO i Evropske unije kupuju rusku naftu. „Morao sam da intervenišem i zauzmem čvrst stav, kao što znate, prema Indiji, jer je kupovala naftu od Rusije“, istakao je američki