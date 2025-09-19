Skup podrške Pavlu Cicvariću u Užicu: Blokirana magistrala uz poruku „mi ne damo jedni druge“

Zoom UE pre 1 sat
Skup podrške Pavlu Cicvariću u Užicu: Blokirana magistrala uz poruku „mi ne damo jedni druge“

UŽICE – U Užicu je večeras održan protest podrške studentu Pavlu Cicvariću, „Pavle je i moj sin“. Protest je organizovan nakon što je funkcioner Srpske napredne stranke Siniša Vučinić na TV Informer govorio o Cicvarićevom ubistvu.

Protest je počeo ispred Gradske kuće u Užicu, gde su se okupljenima obratili govornici, između ostalog i predstavnici opozicionih odbornika Skupštine grada Užica. Pročitana je zajednička deklaracija kojom osuđuju pretnje upućene Pavlu Cicvariću i zahtevana hitna reakcija nadležnih. Poručili su da od deklaracije, koja na prethodnoj sednici nije usvojena neće odustati. Okupljenima se obrati i Pavle Cicvarić, koji je istakao da ga „strah neće skloniti sa protesta i sa
N1 Info pre 5 minuta
Nova pre 6 minuta
Ozon press pre 6 minuta
Radio 021 pre 6 minuta
Moj Novi Sad pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Danas pre 6 minuta
Danas pre 26 minuta
Blic pre 1 sat
Blic pre 26 minuta
Danas pre 2 sata