Pao diler iz Aleksinca Uzgajao skoro dva kilograma marihuane

Osnovno javno tžilaštvo u Aleksincu odredilo je zadržavanje J. Đ. iz Žitkovca zbog sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

On je u ataru sela Suhotno kod Aleksinca uzgajao 15 stabljika kanabisa, a u ataru sela Vrćenovica takođe kod Aleksinca još 14 stabljika koje su juče posečene tokom uviđaja i njihova ukupna težina iznosi 1,89 kilograma. Podsećanja radi, policajci u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su K. B. (25) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je juče