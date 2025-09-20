Pao diler iz Aleksinca Uzgajao skoro dva kilograma marihuane

Alo pre 55 minuta
Pao diler iz Aleksinca Uzgajao skoro dva kilograma marihuane

Osnovno javno tžilaštvo u Aleksincu odredilo je zadržavanje J. Đ. iz Žitkovca zbog sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

On je u ataru sela Suhotno kod Aleksinca uzgajao 15 stabljika kanabisa, a u ataru sela Vrćenovica takođe kod Aleksinca još 14 stabljika koje su juče posečene tokom uviđaja i njihova ukupna težina iznosi 1,89 kilograma. Podsećanja radi, policajci u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su K. B. (25) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je juče
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Uhapšen zbog uzgoja marihuane u dva sela

Uhapšen zbog uzgoja marihuane u dva sela

Rešetka pre 50 minuta
Policija provalila u kuću narko dilera u Nišu: Pronađena velika količina heroina

Policija provalila u kuću narko dilera u Nišu: Pronađena velika količina heroina

Mondo pre 2 sata
Uhapšen narko diler u Nišu: Policija pronašla skoro 200 grama heroina u kući mladića (25)

Uhapšen narko diler u Nišu: Policija pronašla skoro 200 grama heroina u kući mladića (25)

Blic pre 2 sata
Policija u kući Nišlije pronašla 200 grama heroina

Policija u kući Nišlije pronašla 200 grama heroina

Niške vesti pre 2 sata
Uhapšen diler (25) iz niša: Policija mu upala u kuću i pronašla heroin, odmah mu određeno zadržavanje!

Uhapšen diler (25) iz niša: Policija mu upala u kuću i pronašla heroin, odmah mu određeno zadržavanje!

Kurir pre 3 sata
Priveden mladić zbog sumnje da je prodavao heroin

Priveden mladić zbog sumnje da je prodavao heroin

Glas juga pre 2 sata
Uhapšen K. B. (2000) zbog posedovanja 197 grama heroina

Uhapšen K. B. (2000) zbog posedovanja 197 grama heroina

Gradski portal 018 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMarihuanaTužilaštvoAleksinac

Regioni, najnovije vesti »

Privodi se kraju nedelja pirotskih brendova! Otvoren Festival sira i kačkavalja. Velika posećenost i ove godine

Privodi se kraju nedelja pirotskih brendova! Otvoren Festival sira i kačkavalja. Velika posećenost i ove godine

Plus online pre 20 minuta
Poznato kada počinju radovi na rekonstrukciji mosta u Sušici

Poznato kada počinju radovi na rekonstrukciji mosta u Sušici

InfoKG pre 15 minuta
Jubilarna 25. Velika izložba gljiva na kragujevačkom PMF-u

Jubilarna 25. Velika izložba gljiva na kragujevačkom PMF-u

Pressek pre 5 minuta
(Foto, video) ovde je glumac ubio taksistu: Vladimir sa bratom nasmrt pretukao Dejana u kafani: Prve slike sa mesta zločina u…

(Foto, video) ovde je glumac ubio taksistu: Vladimir sa bratom nasmrt pretukao Dejana u kafani: Prve slike sa mesta zločina u Čačku, treći napadač u bekstvu

Blic pre 15 minuta
„Mitrovačkim sokakom“: Novi festival tamburaške i izvorne muzike u Sremskoj Mitrovici

„Mitrovačkim sokakom“: Novi festival tamburaške i izvorne muzike u Sremskoj Mitrovici

Ozon pre 15 minuta