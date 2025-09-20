Ivobi tragičar, pa heroj: Fulamova "lekcija" Brentfordu VIDEO

Fudbaleri Fulama pobedili su Brentford rezultatom 3:1 u 5. kolu Premijer lige.

Fudbaleri Fulama pobedili su Brentford na svom stadionu i došli do drugog trijumfa ove sezone. Tim Saše Lukića je bez većih problema došao do sva tri boda i to posle preokreta. Iznenađeni su domaći fudbaleri u 20. minutu, nakon što je Damsgard matirao Lena nakon velike greške Ivobija. Čekalo se malo na odgovor Fulama i dočekalo se. Tek nekih 18 minuta kasnije je Ivobi doneo izjednačenje na Krejven Kotidžu, a što je još važnije za njega, ispravio je grešku koja je