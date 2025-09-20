Na današnji dan, 20. septembar

Danas je subota, 20. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

480. p.n.e. - U pomorskoj bici kod ostrva Salamina u Egejskom moru, Grci su pod komandom atinskog vojskovodje Temistokla (Themistokles) porazili Persijance koje je predvodio kralj Kserks I (Xerxes), čime je osigurana prevlast Atine na moru. 1519 - Portugalski moreplovac Fernando Magelan (Magalhanes) isplovio je iz Sevilje sa pet brodova na put oko sveta. Magelan je poginuo u borbi sa domorocima na ostrvu Muktan 1521, a u Sevilju se u septembru 1522. vratio samo